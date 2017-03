Tunnelbau in Bad Cannstatt S-Bahn-Röhre kreuzt Fernbahntunnel

In Stuttgart soll es eine neue S-Bahnhaltestelle geben. Daneben kreuzen sich dann die Tunnelröhren von Fern- und S-Bahn. Der Bau für die hochkomplexe Tunnelkreuzung hat begonnen.

Kreuzung Fernbahntunnel - S-Bahntunnel

Eine Tunnelkreuzung wird gebaut; am Ende soll ein paar hundert Meter weiter ein neuer S-Bahnhalt entstehen: die Station "Mittnachtstraße". Mit ihm soll das im Zuge des Großprojekts Stuttgart 21 entstehende Rosensteinviertel und das Gebiet zwischen Nordbahnhofstraße und Rosensteinstraße erschlossen werden. Parallel dazu sollen sich durch die Station die Fahrtzeiten für täglich 20.000 Pendler verkürzen. S-Bahn-Nutzer sollen im Verkehr zwischen Plochingen/Bad Cannstatt und Feuerbach schneller voran kommen.

Baugrube an der Ehmannstraße

Kürzere und längere Fahrtzeiten

Der Bahnhalt soll von allen Linien der S-Bahn Stuttgart bedient werden. Täglich werden rund 70.000 Ein- und Aussteiger an den Bahngleisen erwartet. Kritiker führen an, dass sich die Fahrtzeiten für rund 10.000 Umsteiger im Rahmen des in einem Stresstest unterstellten Fahrplans um fünf Minuten verlängern würde. Für weitere 196.00 Fahrgäste würden sich die Fahrtzeiten demnach um zwei Minuten verlängern.

Querschnittskizze des Tunnelvortriebs

Komplexer Tunnelbau

"Im Bereich der Stuttgart 21-Tunnelzuführungen zwischen Hauptbahnhof und Bad Cannstatt entsteht eines der komplexesten Bauwerke des gesamten Bahnprojekts Stuttgart-Ulm", ließ die Bahn am Mittwoch wissen. Dabei unterquert der neue S-Bahn-Tunnel am Rand des Rosensteinparks an der Ehmannstraße die ebenfalls unterirdisch verlaufenden Fernbahngleise zwischen dem künftigen Hauptbahnhof und Bad Cannstatt. Dafür ist ein kompliziertes Kreuzungsbauwerk unter Tag nötig, mit dessen Bau die Bahn jetzt begonnen hat. Die zwei sich unmittelbar berührenden Röhren entstehen im Bereich der Kreuzung, der S-Bahn-Tunnel in 28 Meter Tiefe, später der darauf ruhende Fernbahntunnel.

