Prügel-Vorwürfe gegen Stuttgarter Polizisten Zwei Beamte suspendiert

Hintergrund ist ein Vorfall am 19. Februar, der auf einem Video zu sehen ist, das seit mehreren Tagen in den sozialen Netzwerken kursiert. Das Video zeigt, wie Polizisten nach einem Verkehrsunfall in der Nähe des Innenministeriums in Stuttgart einen Unfallbeteiligten zu Boden gedrückt und mit einem Schlagstock sowie Fäusten traktiert haben. Was dem Vorfall vorausging, erschließt sich aus dem Video nicht. Nach Polizeiangaben hatte der Mann zuvor an der Unfallstelle geraucht. Der Bitte der Polizisten, die Zigarette auszumachen, da an der Unfallstelle Benzin ausgelaufen sein könne, sei er nicht nachgekommen. Stattdessen habe er die Polizisten angegriffen.