Amokalarm in Stuttgart Technischer Defekt löst Fehlalarm aus

Wegen eines vermeintlichen Amokalarms mussten Besucher der Stuttgarter Volkshochschule am Montagabend stundenlang in ihren Schulungsräumen ausharren. Die Technik hatte wohl versagt.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag, dass sich die angebliche Amokgefahr in dem Stuttgarter Bildungs- und Kulturzentrum als Fehlalarm entpuppt hat. Kurz vor 19 Uhr hatte die vermutlich erst am Montag installierte Vorrichtung in dem Bildungs- und Kulturzentrum den Alarm ausgelöst. Die Polizei geht in ihrer ersten Einschätzung davon aus, dass bei der Anlage ein technischer Defekt für den Amokalarm verantwortlich war.