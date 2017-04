Mopsjubiläum am 7. Mai Winnenden wird "mopsfidel"

Am 7. Mai feiert die Stadt Winnenden (Rems-Murr-Kreis) 300 Jahre "Winnender Mops". In der Innenstadt wird es großes Fest geben. Zugrunde liegt eine wahre Heldenlegende.

Unter der steinernen Mopsabbildung steht zu lesen: "...Du ruhst nunmero Mops von aller deiner Pein - wie manchem rauhen Wort, wie manchem Nasenstüber ... Doch lehrte dich dein Witz, dies in Geduld ertragen. Und weil du Hofmops warst, so dientest du der Zeit..."

Die Stadt Winnenden erinnert rund um den Wonnetag am 7. Mai an den treuen Mops. Kurzgeschichten rund um den Winnender Mops werden gelesen, auf einer Parade werden Mopsskulpturen aus der Innenstadt vor das Rathaus gestellt, ein Motorsägenkünstler wird einen weiteren Mops aus einem Holzstamm sägen und es wird ein Mopsrennen über die Distanz von 30 Metern geben.

Bereits am 27. April startet eine Radlergruppe von Belgrad nach Winnenden. Sie will die Strecke in elf Tagen zurücklegen - so wie der Mops vor 300 Jahren.