Löwen zurück in der Stuttgarter Wilhelma "Gesund und munter" angekommen

Löwen zurück in der Stuttgarter Wilhelma

Das lange Warten hat ein Ende. Nach neun Jahren sind in der Stuttgarter Wilhelma wieder Löwen eingezogen. Bis die Besucher sie zu Gesicht bekommen, dauert es aber noch eine Weile.

Für den Transport mussten die Löwen in eine Holzbox

Die beiden Asiatischen Löwenmännchen Kajal und Shapur stammen aus dem Zoo im französischen Mulhouse im Elsaß. Am Mittwochnachmittag seien sie in der Stuttgarter Wilhelma angekommen, wie Kuratorin Ulrike Rademacher am Donnerstag mitteilte - und zwar "gesund und munter".