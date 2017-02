Kampf gegen den Feinstaub in Stuttgart Ist Moos das "Wundermittel"?

Gefühlt war fast den ganzen Winter Feinstaubalarm in Stuttgart. Jetzt soll eine Maßnahme zum Einsatz kommen, die den Partikeln den Kampf ansagt und so die Luft verbessert.

Um zu testen, ob Moos Feinstaub aus der Luft filtern kann, wird ab Montag in Stuttgart erstmals eine ganze Mooswand im Kampf gegen die gefährlichen Luftpartikel aufgebaut. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, werden die Fundamente dafür an der Cannstatter Straße/Bundesstraße 14 gesetzt.

Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart endet um Mitternacht. Die Feinstaubwerte sind am Sonntag unter dem erlaubten Grenzbereich geblieben. So wurde am besonders belasteten Neckartor ein Tagesmittelwert von 39 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Montag hervorging.