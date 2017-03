Großbrand in Waiblingen Millionenschaden im Bürgerzentrum

Großbrand in Waiblingen

Der Großbrand hat Teile des Bürgerzentrums zerstört. Die Feuerwehr ist seit den Morgenstunden mit weit über hundert Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden geht in die Millionen.

Rund um das Bürgerzentrum gibt es starke Verkehrsbehinderungen, da viele Umleitungen nötig sind. Gegen 1:30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife im Wirtschaftshof des Bürgerzentrums brennende Müllcontainer. Die Flammen griffen auf das Dach über, das Feuer fraß sich im weiteren Verlauf in eine Zwischendecke. Die aus Waiblingen und Fellbach angerückten Feuerwehren mussten die Dachkonstruktion aus Holz mit Kupferblechverkleidung öffnen, um an den Brandherd zu kommen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch offen.

Das Hausmeisterehepaar, das in dem Gebäude eine Wohnung hat, konnte sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Der Sachschaden geht in die Millionen so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Die Kriminalpolizei ist vor Ort, kann aber wegen der anhaltenden Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht aufnehmen.