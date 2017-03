Bosch schafft neue Arbeitsplätze 20.000 Fachkräfte gesucht

Bosch sucht weltweit 20.000 Fach- und Führungskräfte - mit 3.400 die meisten davon in Deutschland. Hintergrund ist der Trend zur künstlichen Intelligenz, sei es in Autos oder Robotern. In fünf Jahren, so schätzt man bei Bosch, wird damit zehn Prozent des Umsatzes gemacht. Deshalb will Bosch 300 Millionen Euro investieren und ein Zentrum für künstliche Intelligenz aufbauen. Angesiedelt wird es in Renningen bei Stuttgart, den USA und Indien. Das neue Zentrum zeigt, dass in einer digitalen Welt Software immer wichtiger wird. Fast jede zweite Stelle, die Bosch dieses Jahr ausschreibt, wird mit Software zu tun haben. "Vernetzte Lösungen sind ein Jobmotor", erklärte Bosch-Personalchef Christoph Kübel.