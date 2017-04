Bei einer Verkehrskontrolle in Ostfildern-Nellingen erwischt Mit über vier Promille am Steuer

Mit über vier Promille am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in Ostfildern-Nellingen erwischt

Da staunte selbst die Polizei nicht schlecht: Bei einer Verkehrskontrolle in Ostfildern wurde am Ostermontag eine Autofahrerin nicht nur völlig betrunken erwischt. Sie hat gar keinen Führerschein.

Bei einem Alkoholtest in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) stellten die Beamten fest, dass die 54-Jährige einen Alkoholwert von mehr als vier Promille im Blut hatte. Auch für die Polizei ist das "ein außergewöhnlicher Wert", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Dabei war die Frau noch nicht einmal durch Schlangenlinien-Fahren aufgefallen. Um so überraschender, dass die Frau gar keinen Führerschein besitzt.