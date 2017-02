Weitere Staus auf A8 bei Leonberg erwartet "Wir müssen da jetzt durch"

Die Autobahn 8 zwischen Stuttgart und Leonberg ist ein Nadelöhr. Zur Entlastung soll eine weitere Fahrspur in Richtung Karlsruhe gebaut werden. Während des Baus dieses zusätzlichen "Verflechtungsstreifen" muss laut Regierungspräsidium Stuttgart (RP) mit Behinderungen gerechnet werden.

Die Einrichtung der Baustelle beginnt in der Nacht auf Donnerstag und dauert rund zwei Wochen. In Richtung München werden Fahrspuren gelb markiert, Schilder und Leitbaken aufgestellt. Diese Arbeiten finden zwischen 20 Uhr und 6 Uhr statt und dauern voraussichtlich acht Nächte lang. Laut Regierungspräsidium wird dabei teilweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen, diese Einschränkung soll allerdings nur zwischen 22 Uhr und 5 Uhr bestehen. Ab Montag, den 27.2., ist auch die Gegenrichtung betroffen. Da kommt es in Fahrtrichtung Karlsruhe zu Behinderungen.