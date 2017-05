Zwangspause in Göppingen Bahn lässt Raucher stehen

Zwangspause in Göppingen

Ein Lokführer hat einen Teil der Fahrgäste in Göppingen offenbar vergessen.

Sven Detzer saß zusammen mit seiner Frau in der Regionalbahn in Richtung Süßen (Kreis Göppingen). Im Bahnhof Göppingen kommt die Durchsage, die Regionalbahn müsse einen schnelleren InterRegio-Zug überholen lassen und der Lokführer eine 20-minütige Zwangspause machen, schildert es der Bahnfahrer dem SWR am Freitag.