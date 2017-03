Wilhelma Stuttgart Abschied von drei Bonobos

Der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart hat sich Ende vergangener Woche von drei seiner Menschenaffen verabschieden müssen: Einer ist gestorben, zwei sind umgezogen.

Nayembi und Nila sind jetzt in Frankfurt.

Die Bonobo-Dame Nayembi ist mit ihrer Tochter Nila in den Frankfurter Zoo umgezogen. Als Vierjährige war Nayembi zusammen mit ihren Eltern Liboso und Mobikisi 2010 aus dem Zoo Apenheul in den Niederlanden in die Wilhelma gekommen. Damit stand fest, dass sie nicht auf Dauer in Stuttgart bleiben kann. Denn bei den Bonobos verlassen Töchter mit ihrer Geschlechtsreife die Gruppe ihrer Mutter. Nayembis Tochter Nila, deren Vater Kasai ist, kam im August 2015 als erster Bonobo im Außenbereich der neuen Menschenaffen-Anlage auf die Welt.

Umzug gut überstanden

"Die Kleine ist inzwischen aus dem Gröbsten heraus und hat mit ihrer Mutter den Transport nach Frankfurt gut überstanden", heißt es in einer Mitteilung der Wilhelma. Die Zahl der in Zoos gehaltenen Bonobos ist mit rund 200 überschaubar. Um ihre Gene möglichst gut zu mischen, ist jeweils nach einigen Jahren ein Austausch der Tiere zwischen den Zoos angebracht. So erhält die Wilhelma nach der Abgabe von Nayembi und Nila im Lauf dieses Jahres ein Weibchen aus dem US-amerikanischen Zoo von Columbus. Solche Umzüge werden auf Empfehlung von Zuchtkoordinatoren geplant.

Bonobo Hermien ist mit 38 Jahren gestorben.

Bonoboweibchen Hermien tot