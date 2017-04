BW-Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer Ausnahmen für Entwicklungsländer gefordert

Als erstes Bundesland will Baden-Württemberg Studiengebühren für internationale Studenten einführen. Ab dem Wintersemester 2017/18 sollen Studenten, die nicht aus der EU kommen, 1.500 Euro pro Semester zahlen. Studiengebühren von Studenten aus Entwicklungsländern zu fordern sei aber nicht sozialverträglich, meint Claudia Duppel vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg. Es sei schwer nachvollziehbar, dass in einem der wohlhabendsten Industrieländer gerade Studierende aus Entwicklungsländern zur Finanzierung allgemeiner Haushaltsaufgaben herangezogen werden sollen.

Nach Angaben des Dachverbandes Entwicklungspolitik sind derzeit rund 25.000 Studierende aus Nicht-EU-Ländern an baden-württembergischen Hochschulen eingeschrieben. Zwei Drittel von ihnen (rund 18.000) stammen aus Entwicklungsländern und sind somit von den Studiengebühren betroffen.

80 Prozent der Einnahmen aus den Studiengebühren sollen dem Landeshaushalt zugute kommen, lediglich 20 Prozent sollen an die Hochschulen gehen. Regina Birner von der Universität Hohenheim befürchtet, dass die Studiengebühren der Entwicklungszusammenarbeiten schaden. Denn nach ihrem Abschluss an einer baden-württembergischen Hochschule gingen die meisten der Studenten in ihre Heimatländer zurück.