Stromtrassen durch Baden-Württemberg Netzbetreiber machen neue Vorschläge

Zwei große Trassen sollen im Zuge der Energiewende künftig überwiegend Windstrom vom Norden Deutschlands in den Süden bringen:

Eine Trasse gehört zu "SuedLink". Sie beginnt in Brunsbüttel in Schleswig-Hostein und endet in Leingarten-Großgartach bei Heilbronn. Sie wird von den beiden Übertragungsnetzbetreibern Tennet und TransnetBW gemeinsam geplant und gebaut. Zu "Suedlink" gehört auch die Verbindung Wilster in Schleswig-Holstein in den Raum Grafenrheinfeld in Bayern. Die Kabel für die insgesamt rund 800 Kilometer lange "Hauptschlagader" der Energiewende sollen unter die Erde verlegt werden.