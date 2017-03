Streit über Besoldung in BW Beamte könnten schon bald besser verdienen

Streit über Besoldung in BW

Nach SWR-Informationen ist die grün-schwarze Landesregierung offenbar bereit, die von der Vorgängerregierung aus Grünen und SPD beschlossene Absenkung der Eingangsbesoldung für Beamte bereits zum 1. Januar 2018 zurückzunehmen - und nicht erst schrittweise bis 2022, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Dies hat der CDU-Fraktionschef im Landtag, Wolfgang Reinhart, bestätigt. Am Dienstag will er eine öffentliche Erklärung über die Einigung abgeben - was beim grünen Koalitionspartner offenbar für Unmut sorgt.