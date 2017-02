Stichproben von Ernteprodukten in BW Keine Gentechnik auf den Feldern

Stichproben von Ernteprodukten in BW

Äcker und in Baden-Württemberg angebaute Pflanzen sind nach einer Strichprobenuntersuchung gentechnikfrei. Trotzdem sind Gentechnikrückstände nicht komplett ausgeschlossen.

Agrarminister Peter Hauk (CDU) sagte zu der Untersuchung: "Für die Verbraucher ist es eine gute Nachricht, dass auch 2016 keinerlei gentechnisch veränderte Organismen in unseren heimischen Ernteprodukten nachgewiesen werden konnten."

Bei den Untersuchungen von 53 Mais-, 26 Raps-, 24 Soja-, elf Lein- und zwei Zuckerrübenproben ergab sich laut Hauk im Jahr 2016 kein Hinweis auf eine gentechnische Veränderung. Dies sei im Jahr davor auch der Fall gewesen, sagte Hauk. Diese Untersuchungen würden fortgesetzt. Seit 13 Jahren testen Experten, ob gentechnisch veränderte Organismen in Ernteprodukten aus Baden-Württemberg nachgewiesen werden können.

Wegen des weltweiten Handels wäre es aber möglich, dass auch in heimischen Ernteprodukten GVO nachgewiesen werden könnte. Um dies zu erkennen, gibt es seit 2004 jährlich ein Ernte-Monitoring-Programm.

Seither wurden 1.137 Ernteproben untersucht, in 29 Proben waren gentechnische Veränderungen nachweisbar. 2015 und 2016 gab es für keine Pflanzenart Hinweise auf gentechnische Veränderungen. Bereits seit 2007 werden Verunreinigungen über der Bestimmungsgrenze von 0,1 Prozent nicht mehr festgestellt. In Deutschland ist grundsätzlich der Anbau von gentechnisch veränderten Produkten in Deutschland verboten.