Stau-Nadelöhr Baden-Württemberg Am Wochenende kommt es dicke

In Teilen Baden-Württembergs, aber auch in Bayern, dem Saarland und einigen europäischen Nachbarländern beginnen die Faschings- oder Winterferien. Daneben wird es viele Urlauber, Tages- und Wochenendausflügler in die Berge ziehen. Besonders belastet werden die Routen in Richtung Alpen sein. Doch auch auf dem Heimweg aus den Skigebieten sind Verzögerungen einzuplanen.