Ende der Osterferien in BW Experten rechnen mit Stau-Wochenende

In elf Bundesländern enden am Wochenende die Osterferien. Verkehrsexperten erwarten lange Staus. Manche Straßen sind besonders gefährdet.

Nach langen Staus an Ostern müssen Autofahrer auch am kommenden Wochenende mit vollen Straßen rechnen. Verkehrsexperten des ADAC erwarten viel Rückreiseverkehr, weil in elf Bundesländern die Osterferien enden. Hinzu komme auch, dass in den Niederlanden die Frühlingsferien beginnen.