SPD-Landesparteitag in Schwäbisch Gmünd Jubel und Beifall für Martin Schulz

Der Parteitag der SPD hat am Samstag Leni Breymaier zur Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf gekürt. Mit viel Jubel und Applaus empfangen wurde anschließend Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Kanzlerkandidat Martin Schulz wurde von den Genossen in Schwäbisch Gmünd gefeiert

Der Einzug des Kanzlerkandidaten Martin Schulz an der Seite von SPD-Landeschefin Leni Breymaier beim Landesparteitag der SPD in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wurde von minutenlangem Beifall und von "Martin, Martin"-Sprechchören begleitet. Einige Delegierte trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Wir knacken das Kanzleramt". Breymaier sagte, die SPD Baden-Württemberg stehe mit jedem Mann und jeder Frau hinter Schulz. Der Kanzlerkandidat bedankte sich bei seinem ersten offiziellen Besuch in Baden-Württemberg für den "überwältigenden Empfang".

Schulz bekräftigte in seiner Rede, dass er im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft kämpfen werde. "Wer in das Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland einzieht, der muss ein Gefühl für die Alltagsprobleme der Menschen haben", sagte Schulz. Der Politiker kritisierte etwa, dass Manager von Unternehmen trotz Fehlleistungen Boni bekämen, aber eine Verkäuferin schon bei einer kleinen Verfehlung den Arbeitsplatz verliere. "Dieses blühende Land sollte sich solche Ungerechtigkeiten nicht leisten", rief der Kanzlerkandidat. Außerdem verurteilte er die Steuerflucht großer Unternehmen ins Ausland. "Wenn ich Kanzler bin, werde ich das Prinzip einführen: Das Land des Profits ist auch das Land der Steuern."

Breymaier als Spitzenkandidatin gekürt

Leni Breymaier führt die BW-Genossen in den Bundestagswahlkampf 2017

SPD-Landeschefin Leni Breymaier wurde im Rahmen des Landesparteitags zur Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf gekürt. Breymaier bekam 297 Ja-Stimmen. Es gab 14 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Das entsprach einer Zustimmung von fast 94 Prozent. Bislang ist die baden-württembergische SPD mit 20 Abgeordneten im Bundestag vertreten - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Nach dem desolaten Abschneiden bei der Landtagswahl 2016 will die Landes-SPD nun mit Schwung Kurs auf die Bundestagswahl nehmen.

Breymaier rief ihre Partei zu einem engagierten Bundestagswahlkampf auf. Ziel sei die Abwahl von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie selbst werde mit ihrer ganzen Kraft um jede Stimme kämpfen, sagte Breymaier. Sie wandte sich gegen eine Fortsetzung der schwarz-roten Bundesregierung: "Diese Koalition ist ausgequetscht wie eine Zitrone." Die SPD wolle etwa mehr gute Arbeit und bezahlbare Wohnungen für alle. "Das kriegen wir mit dieser ideen- und visionslosen CDU und CSU nicht hin", sagte sie.

Nils Schmid auf Listenplatz sechs gewählt

Der frühere Parteichef Nils Schmid wurde auf Platz sechs der Kandidatenliste für die Bundestagswahl gewählt. Er erhielt 217 Ja-Stimmen und 76 Nein-Stimmen bei 19 Enthaltungen und 5 ungültigen Stimmen. Das entsprach einem Ergebnis von rund 69,5 Prozent. Damit dürfte ihm der Einzug in den Bundestag über die Landesliste sicher sein. Nach dem Absturz der baden-württembergischen SPD bei der Landtagswahl vor einem Jahr war Schmid im Herbst als Landeschef zurückgetreten. Nach fünf Jahren als Juniorpartner in der grün-roten Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war die SPD unter seiner Führung von 23,1 Prozent (2011) auf 12,7 Prozent (2016) abgesackt.

Nachdem zwischenzeitlich befürchtet worden war, dass die Zahl der SPD-Abgeordneten sinken könnte, sind die Parteioberen wegen des Schulz-Effektes nun wieder guten Mutes. Nach einer aktuellen Umfrage des Berliner Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des SWR und der Stuttgarter Zeitung liegt die SPD hierzulande bei 20 Prozent. Die Kanzler-Kandidatur von Schulz hat den Genossen im Bundesland in den vergangenen Wochen auch einen deutlichen Mitgliederzuwachs beschert.

BW-SPD will Reiche stärke besteuern und Renten erhöhen

Für den Parteitag am Samstag will der Landesvorstand einen Leitantrag einbringen, der sich dem Thema Gerechtigkeit widmet. Der Vorstand schlägt darin zum Beispiel vor, den Spitzensteuersatz von 42 auf 49 Prozent anzuheben - und zwar für zu versteuernde Jahreseinkommen ab 100.000 Euro bei Alleinstehenden und 200.000 Euro bei Eheleuten. Zudem wird eine Vermögensteuer vorgeschlagen, die aber ausschließen soll, dass sie mittelständischen Betrieben an die Substanz geht.

Ein "Zeit für Martin"-Button in Schwäbisch Gmünd

Zudem setzt sich die SPD für eine Stärkung der gesetzlichen Rente ein. Da sich der Vorstand nicht einigen konnte, stehen zwei Varianten zur Abstimmung. Die erste Variante, die von Landeschefin Breymaier befürwortet, sieht vor, dass das Rentenniveau von derzeit rund 48 Prozent langfristig auf mindestens 50 Prozent angehoben wird, ohne dass die Beitragssätze explodieren. Finanziert werden soll das über eine moderate Anhebung des Rentenbeitrags und über eine vorübergehende Erhöhung direkter Steuern.