Spargel in Baden-Württemberg Kein Engpass zu Ostern

In den Tagen vor Ostern werde im gesamten Lebensmitteleinzelhandel deutscher Spargel verfügbar sein, sagte der Geschäftsführer der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA), Hans Lehar, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ernte sei bundesweit sehr früh angelaufen. Der Austrieb des Spargels sei auch so gut, weil die Wurzeln im Winter ein paar Tage Frost bekommen hätten.

Es gebe so viel Ware, dass mit Preisen für die beste Qualität mit weniger als zehn Euro pro Kilogramm zu rechnen sei, deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Was Verbraucher freut, sei für viele Bauern eine Enttäuschung. In der frühen Phase der Saison werde noch mit Folie und entsprechend hohen Kosten produziert. 2016 hatte es über eine längere Zeit eine stabile Preissituation gegeben. Oft falle der Preis erst in der Phase der Hochernte unter zehn Euro.