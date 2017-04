Fremdsprachenunterricht in BW Späterer Lernstart gegen Personalengpässe

Fremdsprachenunterricht in BW

Englischunterricht wohl bald erst in der dritte Klasse (Symbolbild)

Grundschüler in Baden-Württemberg sollen erst später eine Fremdsprache lernen. Nicht wie bisher in Klasse 1, sondern erst ab Klasse 3. Diesen Vorschlag wird Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dem Kabinett unterbreiten, bestätigte sie dem SWR. Baden-württembergische Schülerinnen und Schüler lernen bisher ab der ersten Klasse Englisch und entlang des Rheins Französisch als erste Fremdsprache.

Die Chefin der Lehrergewerkschaft GEW, Doro Moritz, nannte die Maßnahme ein Armutszeugnis. Es sei ärgerlich, dass die Ministerin die notwendige Förderung in der Grundschule nur durch die Kürzung der Fremdsprache erreichen wolle. Auch die oppositionelle SPD reagiert kritisch. Anstatt den Fremdsprachenerwerb pädagogisch weiterzuentwickeln, haue die Kultusministerin mit der Sparaxt dazwischen, sagte SPD-Schulexperte Daniel Born.

Der FDP-Bildungsexperte im Landtag, Timm Kern, unterstützte das Vorhaben der Ministerin. Sowohl der Lehrermangel als auch die Schwerpunktsetzung im Bereich Deutsch und Mathematik an den Grundschulen seien gewichtige Gründe für Eisenmanns Entscheidung.

Der spätere Fremdsprachenunterricht gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, mit denen Eisenmann auf Qualitätsprobleme und drohende Personalengpässe reagieren will. Eine Pensionierungswelle und die Schwierigkeit, Lehrer zu gewinnen, werde sie in den kommenden vier Jahren beschäftigen, so die Ministerin.