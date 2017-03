Sonniges und mildes Wetter Warmes Wochenende wartet

Passend zum Wochenende ist in Baden-Württemberg weitgehend Ausflugswetter angesagt, insbesondere am Samstag. Doch es handelt sich nur um ein Intermezzo.

Mantel rein, Sonnenbrillen und Wanderschuhe raus, der Frühling zeigt sich deutlich: Am Samstag löst sich in weiten Teilen von Baden-Württemberg die Wolkendecke auf und lässt die Sonne hindurch. Die Temperaturen sollen auf bis zu 19 Grad im Großraum Stuttgart klettern. Nur der südliche Oberrhein bekomme das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage mit kleineren Schauern weiter zu spüren, sagte Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart. Südlich der Alb kann auch ein Gewitter nicht ausgeschlossen werden.