Sicherheit in Baden-Württembergs Bahnverkehr Freie Fahrt für Polizisten

Eine Polizeiuniform verhilft in Zukunft nicht nur zu mehr Respekt, sondern auch zur freien Fahrt mit der Bahn. Der baden-württembergische Innenminister Strobl will damit für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl sorgen.

Die Uniform als Gratisticket (Archiv)

Was in fast allen Bundesländern bereits Standard ist, soll auch in Baden-Württemberg gelten: Wenn Polizisten auch außerhalb ihrer Dienstzeiten Uniform tragen, können sie kostenlos mit der Bahn fahren - bislang war das im Land nur im Nahverkehr möglich. Das sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) und will damit vor allem für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sorgen.

Zwar gibt es nach Ministeriumsangaben ein entsprechendes Angebot der Bahn. Nötig sei aber eine beamtenrechtliche Regelung. "Wir müssen alles tun, was ein Mehr an Sicherheit bringt", sagte Strobl. "Allein die Anwesenheit von Polizistinnen und Polizisten erhöht das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und schreckt ab, Straftaten zu begehen."

Eingreifen bei Konflikten

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßten das Vorhaben. Der Vorteil für die Reisenden sei ein besserer Schutz, sagte der GdP-Vorsitzende Hans-Jürgen Kirstein. Bei Problemen mit Passagieren sollten die Beamten direkt eingreifen. Zudem könnten die Zugbegleiter auf rasche Hilfe setzen, wenn es Ärger etwa mit Randalierern oder Schwarzfahrern gebe.

Mehr Sicherheit: Die Deutsche Bahn will außerdem zehn Millionen Euro ausgeben, um die Videoüberwachung in Zügen und Bahnhöfen auszubauen. Das hat Vorstandsmitglied Pofalla der "Süddeutschen Zeitung" gesagt. Dabei gehe es um neue Technologien, die automatisch erkennen können, wenn Gepäck auf Bahnhöfen stehen bleibt. Zusammen mit den bereits eingeplanten Mitteln von Bahn und Bund werden damit fast hundert Millionen Euro in den Ausbau der Überwachung investiert.

Innenminister Strobl will noch in diesem Jahr die letzten rechtlichen Fragen dazu klären, damit die Freifahrten dann neben dem Nah- auch im Fernverkehr juristisch sauber sind. Das sei vor allem mit Blick auf die Sicherheitslage im Land ein "wichtiges und richtiges Signal". Geld fließt nach Behördenangaben aber nicht zwischen Bahn und Land dafür.

Gültig für private und dienstliche Fahrten

Die Deutsche Bahn teilte auf Anfrage mit, dass bereits jetzt für die Polizei des Bundes und der Länder grundsätzlich in Nah- und Fernverkehrszügen freie Fahrt in der 2. Klasse gelte, wenn die Beamten in Uniformen unterwegs seien. Die Regelung sei gültig für dienstliche sowie private Fahrten.