Seltene Geburt in Filderstadt Drillinge ohne Kaiserschnitt zur Welt gekommen

Die drei neuen Erdenbürger heißen Nour, Manar und Taha. Ihre Mutter brachte den Jungen und die beiden Mädchen am 16. Februar zur Welt. "Sie kamen in der 35. Woche", sagte Hauke Schütt, Chefarzt der Gynäkologie der Filderklinik, am Donnerstag. Auch das sei außergewöhnlich. Die meisten Drillinge würden schon einige Wochen früher und fast immer per Kaiserschnitt geholt. Zudem handelte es sich nicht um eine künstliche Befruchtung.