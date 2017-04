Seltene Drillingsgeburt in Oberschwaben Kälbchen mal drei

Seltene Drillingsgeburt in Oberschwaben

Pünktlich zu Ostern ist Kuh Evi in Oberschwaben Mama geworden - und das gleich dreimal. Sogar für einen erfahrenen Tierarzt stellte das eine Sensation dar.

"Die drei Mädels sind wohlauf, die Kalbung lief ohne Probleme", sagte Landwirt Robert Böttle am Ostermontag in Unlingen (Kreis Biberach) erleichtert. "Alles ohne Hormonbehandlung - wie so mancher vielleicht meinen könnte." Die Befruchtung war eine künstliche, der Spender, ein Bulle namens "Raldi".