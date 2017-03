Karlsruher erforschen neues Verkehrsmittel Löst die Seilbahn unser Stauproblem?

Aus der Sicht von Stadtplanern und Umweltschützern können Seilbahnen eine attraktive Alternative zu verstopften Straßen und vollen Bussen in Städten sein. International gibt es bereits in einigen Metropolen Stadtseilbahnen. Sie sind etwa in Südamerika ein beliebtes Verkehrsmittel angesichts langer Staus in chaotischem Verkehr. In der bolivianischen Hauptstadt La Paz gibt es schon mehrere Seilbahnlinien. Es ist nach Angaben des Herstellers das größte städtische Seilbahnnetz der Welt. In der türkischen Hauptstadt Ankara wurde das nach Herstellerangaben "größte urbane Seilbahnprojekt auf dem eurasischen Kontinent" gebaut.