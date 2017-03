Schwarzer Tag im Raum Schwäbisch Hall Vier Motorradunfälle, zwei Tote

Der frühlingshafte Samstag ist im Landkreis Schwäbisch Hall von vier schweren Motorradunfällen überschattet worden. Zwei Menschen starben, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Zwei Motorradfahrer sind am Samstag im Kreis Schwäbisch Hall gestorben (Symbolbild)

Am Sonntag mussten Einsatzkräfte im Landkreis Schwäbisch Hall gleich vier Mal zu schweren Motoradunfällen ausrücken.

Der erste Notruf ging am Samstag gegen 13:20 Uhr ein. Eine 36-jährige Motorradfahrerin wurde zwischen Schwäbisch Hall und Crailsheim verletzt, als sie an einer Kreuzung mit einem Pkw zusammenstieß. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Zwei weitere Unfälle enden tödlich

Nur zehn Minuten später wurde die Polizei zur B19 zwischen Laufen am Kocher und Untergröningen gerufen. Ein 20-Jähriger Motorradfahrer war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, in den Gegenverkehr geschlittert und anschließend noch eine Böschung hinabgestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Gegen 14:30 Uhr kam eine 40-Jährige, die gemeinsam mit einer Gruppe Motorradfahrer unterwegs war, bei Gaildorf von der Straße ab und stieß in einer Scheune mit einem abgestellten Traktor zusammen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Die anderen Mitglieder der Gruppe - darunter der Ehemann und die Tochter - mussten durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 29-jähriger Biker in Kreßberg, als er von der Fahrbahn abkam.

Polizei lobt Ersthelfer