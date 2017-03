Polizeieinsatz in Öhringen (Kreis Heilbronn) Schüsse bei Familienstreit - drei Verletzte

Polizeieinsatz in Öhringen (Kreis Heilbronn)

Bei einem Familienstreit in Öhringen (Kreis Heilbronn) sind am Sonntag zwei Männer und eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Ein 87-Jähriger hatte seinem Sohn einen folgenreichen Besuch abgestattet.

Ein 87-jähriger Tatverdächtiger kam nach Angaben der Polizei in die Wohnung seines 60-jährigen Sohnes, wo er mindestens einen Schuss aus einer Pistole abgefeuert haben soll. Die ebenfalls in der Wohnung befindliche 46-jährige Lebensgefährtin wurde dadurch schwer verletzt. Auch die 77-jährige Ehefrau des Tatverdächtigen befand sich in der Wohnung.