AKW Fessenheim Abschaltung rückt näher

Frankreich und die EU-Kommission haben am Freitagabend wichtige Hürden für die Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass aus dem Weg geräumt.

Das umstrittene Kernkraftwerk Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg

Die Regierung in Paris hat grünes Licht für die Fortsetzung des Baus eines neuen Atomreaktors in Flamanville am Ärmelkanal gegeben. Sie erfüllte damit eine Bedingung des Stromkonzerns und AKW-Betreibers Électricité de France (EDF). Zudem signalisierte die EU-Kommission, sie habe keine Bedenken, dass bei einer Schließung von Fessenheim eine Entschädigung gezahlt würde. Der Staat hatte der EDF im Januar rund 490 Millionen Euro zugesagt.

Fessenheim soll abgeschaltet werden, wenn der Reaktor in Flamanville in Betrieb geht. Das ist nach jahrelangen Verzögerungen nun für Ende 2018 geplant. Allerdings prüft die Atomaufsicht noch Auffälligkeiten am Reaktorbehälter.

Sicherheitsbedenken auf deutscher Seite