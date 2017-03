Nach Insolvenz der Drogeriemarktkette Anton Schleckers Pleite vor Gericht

Vom Milliardär zum Angeklagten: Fünf Jahre nach der Pleite der einst größten deutschen Drogeriemarktkette stehen Firmengründer Anton Schlecker und seine Familie von Montag an vor Gericht. Der schwerste Vorwurf der Ankläger, den das Landgericht Stuttgart an mindestens 26 Verhandlungstagen unter die Lupe nimmt, lautet auf betrügerischen Bankrott.

Schlecker hatte seine Frau (69) und die Kinder Lars (45) und Meike (43) nach und nach in die unternehmerische Verantwortung eingebunden. Immobilien und andere Firmenteile hatte er in der Krise immer wieder an sie verkauft oder verschenkt, auch noch kurz vor der Insolvenz. So führten Lars und Meike die Logistik-Tochter LDG, die die Waren vom Lager in die Filialen brachte. Diese sei 2011 ebenfalls schon insolvenzreif gewesen, glaubt die Staatsanwaltschaft - trotzdem hätten sich die Schlecker-Kinder Gewinne ausschütten lassen, die es längst nicht mehr gab.