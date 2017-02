RP-Ministerpräsidentin schuldig gesprochen Stockacher Narrengericht verurteilt Dreyer

Das Stockacher Narrengericht hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verurteilt. Die närrischen Richter befanden sie in zwei von drei Anklagepunkten für schuldig.

Die SPD-Politikerin ist am Donnerstag zur Zahlung von zweieinhalb Eimern Wein zu je 60 Litern verurteilt worden. Die Richter des Stockacher Narrengerichts warfen Dreyer am "Schmotzigen Dunschtig" "wissentliche Karnevalisierung der Landespolitik" sowie einen Verrat am angeblichen Grundkonses der SPD vor, wonach sich Wahlsiege nicht gehören würden. Zahlen muss die Politikerin den Strafwein bis zum nächsten Sonntag, befand das Narrengericht.