Rottweiler Mega-Projekt Die Hängebrücke kommt

Jetzt steht es fest: Nach dem Mega-Turm kommt in Rottweil die nächste Touristen-Attraktion - bei einem Bürgerentscheid stimmten die Rottweiler am Sonntag für eine 600 Meter lange Hängebrücke übers Neckartal.

In Rottweil haben am Sonntag die Bürger mit großer Mehrheit für die Hängebrücke gestimmt. Aber wie sieht die Brücke aus?

So soll die Brücke aussehen

0:19 min | So, 19.3.2017 | 18:00 Uhr | SWR Fernsehen BW

Die Rottweiler haben in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit für das umstrittene Projekt Hängebrücke votiert. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent stimmten am Sonntag knapp 72 Prozent für das Vorhaben, die Rottweiler Altstadt über eine gut 600 Meter lange Brücke mit einem Testturm für Aufzüge zu verbinden. Mit Nein stimmten gut 28 Prozent. Die Gemeinde veröffentlichte das Endergebnis auf ihrer Webseite. Ein Investor will das Projekt finanzieren. Stimmberechtigt waren rund 20.000 Menschen, darunter auch 16-Jährige.