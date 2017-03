Reaktion auf Erdogans Nazi-Vergleich Nicht provozieren lassen

Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Aras sieht in Erdogans Nazi-Vergleich eine weitere Provokationen Richtung Deutschland. Dennoch rät sie zu Besonnenheit.

Muhterem Aras, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg (Archiv)

"Er ist zum einen nervös, zum anderen ist es eine kalkulierte Provokation um Nationalisten noch mehr an sich zu binden beziehungsweise Nichtwähler an die Urne zu bringen", so Muhterem Aras (Grüne) am Montag im SWR über die scharfen Worte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom Wochenende in Richtung Deutschland. Trotz aller Ärgernisse sei sie aber "für Besonnenheit und dafür, dass wir uns nicht provozieren lassen".

Aus Verärgerung über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland hatte Erdogan den deutschen Behörden Nazi-Methoden vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte der türkische Präsident in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte Erdogan hinzu. Deutschland habe nichts mit Demokratie zu tun. Später legte er nach und sagte: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen."

"Ich wäre bereit, dorthin zu gehen"

Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir forderte am Montag im ARD-"Morgenmagazin" faire Bedingungen. Aus seiner Sicht müssten auch deutsche Politiker in der Türkei auftreten können. "Also warum nicht beispielsweise sagen, dann wollen wir auch eine Kundgebung auf dem Taksim-Platz in der Türkei machen. Ich wäre bereit, dorthin zu gehen und eine Kundgebung zu machen, wenn Ankara für meine Sicherheit garantiert", sagte Özdemir. "Ich wäre mal gespannt, wie die Antwort ist."

Erler: "nicht mit gleicher Münze heimzahlen"

Auch der SPD-Außenpolitiker Gernot Erler aus Freiburg hat Erdogans Nazi-Vergleich scharf zurückgewiesen. Im SWR-Tagesgespräch sagte Erler am Montag, der Vorwurf sei inakzeptabel, das müsse der türkischen Regierung klargemacht werden. Zugleich warnte Erler davor, es jetzt mit gleicher Münze heimzuzahlen. Die Äußerung habe mit der Unsicherheit Erdogans über den Ausgang des kommenden Referendums über das Präsidialsystem zu tun.