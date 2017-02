Demonstrationen in Baden-Württemberg angekündigt Protest gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Am Mittwochabend sollen vom Münchner Flughafen aus 50 Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben werden. In mehreren Städten sind Protest-Demos dagegen angekündigt.

In Stuttgart werden nach Angaben der Stadtverwaltung 200 Menschen zur Kundgebung des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg auf dem Schlossplatz erwartet. Weitere Protestaktionen sind in Mannheim, Karlsruhe, Tübingen, Biberach und Gammertingen (Kreis Sigmaringen) geplant, wie der Flüchtlingsrat ankündigte. Landesweit werden mehrere hundert Menschen zu den Kundgebungen erwartet, darunter etliche Flüchtlinge aus Afghanistan.

Wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte, sollen rund 50 Afghanen noch am Mittwochabend vom Münchner Flughafen aus in ihr Heimatland abgeschoben werden. Wie viele abgelehnte Asylbewerber aus Baden-Württemberg darunter sein werden, war zunächst unklar. Ministerpräsident Winfired Kretschmann (Grüne) hatte aber am Vortag deutlich gemacht, dass eine Aussetzung der Abschiebungen in das Land für die grün-schwarze Landesregierung kein Thema ist.