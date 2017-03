Kampf gegen Hundekot in Baden-Württemberg Das tun die Städte gegen die stinkenden Haufen

In Detailansicht öffnen

Es kann so einfach sein: Tüte ziehen, das Häufchen in den Beutel und ab damit in den Müll. Mannheim ist Vorreiter in Sachen Hundekot. Nach einer Kampagne der Stadt gibt es ehrenamtliche Paten für solche Hundekotspender - die meisten von ihnen sind selbst Hundebesitzer.