Übergriffe in Sportvereinen Prävention schreckt Täter ab

Sexueller Missbrauch im Sportverein - wie kann man Kinder besser vor Tätern schützen? Svenja Pabst von der Fachstelle "Kein Missbrauch!" in Karlsruhe verrät, was Vereine präventiv tun können.

In Leonberg steht ein Tischtennistrainer unter Verdacht

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich ein Tischtennistrainer eines Sportvereins in Leonberg (Kreis Böblingen) über einen längeren Zeitraum an mehreren Kindern vergriffen haben soll. Der Verein ist geschockt, der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Svenja Pabst findet den Fall typisch. "Täter kommen häufig aus dem sozialen Nahraum", erläutert die Trainerin und Referentin an der Fachstelle "Kein Missbrauch!" in Karlsruhe. In zwei Dritteln aller Fälle von sexualisierter Gewalt seien die Täter Menschen, die man kennt: Vertraute, Freunde oder Bekannte. Und gerade der Sport berge durch die große Körperlichkeit und Nähe Risikofaktoren. Deshalb sei es für Vereine wichtig zu handeln, bevor etwas passiert. Die Fachstelle bietet Vereinen Schulungen und andere Hilfestellungen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt - und ist mit diesem Angebot in Baden-Württemberg nach eigener Auskunft wahrscheinlich die einzige.

Schulungen zur Sensibilisierung der Trainer

Svenja Pabst, Fachstelle "Kein Missbrauch!"

Fachfrau Pabst empfiehlt fünf Bausteine zur Prävention. Der erste sind Schulungen für Trainer. Dabei gehe es darum, "dass die Trainer sensibilisiert sind für das Thema, dass sie Bescheid wissen, was Anzeichen für sexualisierte Gewalt sind und was können sie selber tun, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen". Dabei gehe es auch um ganz praktische Tipps: Wie man beispielsweise Spiele anders anleiten kann, damit die Grenzen aller Beteiligten gewahrt bleiben. Zum Selbstschutz empfiehlt sie den Trainern: "Arbeitet mit Transparenz: Sagt, wenn ihr Hilfestellung macht, und dass ihr stützt, damit keine Verletzungen passieren. Damit die Kinder nicht irritiert sind, wenn plötzlich die Hand am Oberarm ist."

Erweitertes Führungszeugnis verlangen

Vereine können von Betreuern und Trainern, die besonders engen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen haben, auch verlangen, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Daraus wird ersichtlich, ob jemand schon mal "gegen die sexuelle Selbstbestimmung" einer Person verstoßen hat. Eigentlich ein "sehr bürokratischer Baustein", meint Pabst, aber er bewirke "Abschreckung". "Wenn Täter sehen, da ist ein Verein, da muss ich sofort mein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, wenn ich dort aktiv sein möchte, dann ist es für sie unter Umständen eine große Hürde."

Verhaltenskodex für alle verpflichtend festschreiben

Schutz von Kindern und Jugendlichen schriftlich fixieren

Ebenfalls abschreckend auf mögliche Täter wirke eine Selbstverpflichtungserklärung, "eine Art Grundkonsens, in dem Verhaltensweisen im Verein festgehalten werden, die von allen Beteiligten unterzeichnet werden". Und Pabst erläutert, wie konkret das Regelwerk sein kann: "Da steht beispielsweise drin: Wir duschen in geschlechtergetrennten Duschen. Oder wir versuchen, dass wir immer zu zweit bei den Trainings sind." Einfach Regeln, die der Verein selbst erarbeiten muss und die ganz praktisch für den Verein anzuwenden sind. Außerdem geben sie den "Beteiligten die Sicherheit, etwas anzusprechen, wenn etwas komisch ist". "Wie beim Führungszeugnis wirkt auch dieser Baustein abschreckend und enttabuisierend, weil nochmal deutlich wird: Dieser Verein kümmert sich tatsächlich um den Schutz von Kindern und Jugendlichen und es ist sogar auch nochmal in schriftlicher Form fixiert."

Ansprechperson für Beschwerden etablieren

Beschwerdemanagement in Kombination mit einer Ansprechperson sei ein weiterer wichtiger Baustein. "Dass man sich überlegt im Verein, was sind für unsere Zielgruppe Wege, wie man sich beschweren kann." Die Ansprechperson müsste so geschult werden, dass sie "sich im Thema sexualisierte Gewalt und Prävention auskennt". Sie müsste im Zweifel auch ein Erstgespräch mit einem Betroffenen führen können. "Diese Ansprechperson sollte im Verein bekannt gemacht werden, so dass Eltern, Trainer und auch Kinder wissen: Das ist die Person, an die ich mich wenden kann, die ist in dem Thema geschult, kennt sich aus und die wüsste auch, was weitere gute Schritte wären."

Handlungsleitfaden für den Ernstfall entwickeln