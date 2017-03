Posse ums Berliner Stadtschloss Fünf Millionen Euro aus dem Ländle

Neuer "Schwaben-Streit" in Berlin: Baden-Württembergische Unternehmer wollten sich mit einer Millionenspende am Bau des Stadtschlosses beteiligen, für eine kleine Gegenleistung. Sie wurden schnöde abgewiesen.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Leicht war das Verhältnis zwischen Berlinern und Schwaben ja noch nie. Wir erinnern uns an die harte "Schrippen-Diskussion", die der ehemalige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) vom Zaun gebrochen hat. Ihm waren die Weckle-Schwaben im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zu viel geworden.

Aber nun kommt es ganz dick: Nicht einmal einen Saal im neuen Berliner Stadtschloss dürfen die Schwaben und Badener nach ihrer Heimat benennen. Dabei hätte es gute Gründe gegeben, sagt der Initiator der Aktion, der ehemalige IHK-Präsident Till Casper: "Dann habe ich immer gesagt, die Baden-Württemberger die gebet nix, es sei denn sie krieget was. Und dann kam mir die Idee, zu sagen, ja gut, etwas Bedeutendes, denn das Schloss der Preußen, letztendlich sind die Preußen ja Hohenzollern gewesen."

Dafür hatten Sponsoren schon rund fünf Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ein Spenden-Dinner im Staatsministerium auf Einladung des Ministerpräsidenten wurde anberaumt. Doch in letzter Minute platzte das Essen. Die Staatsministerin für Kultur legte ihr Veto ein. Ein Saal im Stadtschloss dürfe nicht nach einem Bundesland benannt werden.

Unverständnis bei Regierungssprecher Rudi Hoogvlieth: "Ich meine, das ist doch eine wunderbare Geste, hier fünf Millionen aus der Privatwirtschaft auf den Tisch zu legen. Ich find`s auch durchaus honorig, so einen Saal nach Baden-Württemberg zu nennen und nicht despektierlich. Ich weiß, dass das Schloss noch nicht finanziert ist, insofern wären die fünf Millionen für den Stiftungsrat durchaus willkommen gewesen. Und die liegen jetzt erst mal brach. Das ist ein Luxus, den man sich leisten muss."

In Berlin versucht man indessen die Wogen zu glätten. Man könne ja den Saal auch nach einem großen schwäbischen Dichter benennen, etwa nach Friedrich Schiller. Doch das passt dem Spendensammler Till Casper gar nicht: "Wir haben in Baden-Württemberg Schiller in Hülle und Fülle. Und dann winzig klein drunter zu schreiben, gestiftet durch baden-württembergische Unternehmer, das ist ja 'ne Lachnummer."