Trotz Absprung eines Hauptaktionärs der Porsche SE Porsche und Piëch haben weiter das Sagen

Bei der VW-Dachgesellschaft Porsche SE in Stuttgart werden auch künftig die Familien Porsche und Piëch das Sagen haben. Das wurde bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag deutlich.

Der Porsche SE gehört mit mehr als 52 Prozent die Aktienmehrheit an Europas größtem Autobauer VW. Eine Personalie hat die ansonsten positive Bilanz der Porsche-Beteiligungsgesellschaft am Dienstag überschattet. Einer der Hauptaktionäre der Porsche SE, der VW-Patriarch Ferdinand Piëch, will - wie vergangene Woche angekündigt - seine Anteile veräußern. Dass es Gespräche zwischen ihm und den übrigen Familienmitgliedern über den Verkauf seines Aktienpakets gebe, hat Porsche SE-Vorstandschef Hans Dietrich Pötsch bei der Pressekonferenz am Dienstag bestätigt.