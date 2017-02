Nach kaltem, aber sonnigem Januar in BW Pollen sind schon unterwegs

Wer sehr empfindlich auf Pollen reagiert, merkt es vielleicht: eine schwache Konzentration ist schon in der Luft. Das liegt auch am Januar - der zwar sehr kalt, aber auch sonnig war.

Die Pollensaison beginnt (Symbolbild)

Die ersten Pollen der Saison sind bereits in der Luft - und das im Winter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) handelt es sich dabei hauptsächlich um Pollen von Hasel und Erle. Sie sind wie jedes Jahr die Vorboten der Pollensaison. "Der Pollenflug ist noch sehr schwach. Wir haben in Pollenfallen schon einige beobachtet. Das merken aber momentan nur die, die sehr empfindlich reagieren", sagte Christina Endler, Meteorologin und Expertin für Pollenflug beim DWD.

Die Pollen fliegen schon, weil manche Bäume zu blühen beginnen. Das liegt laut DWD unter anderem an der Sonne. Die schien demnach im Januar häufiger als sonst. An sonnenbegünstigten Standorten könne sich das bemerkbar machen, sagte Endler. "Ich habe es in Karlsruhe gesehen, an der Purpurerle. Drei Bäume begannen schon zu blühen, die Kätzchen wurden länger. Aber bei einem Baum, der eher im Schatten steht, waren die Kätzchen noch verschlossen. Wenn die ganze Zeit die Sonne draufscheint, ist die Temperatur für den Baum anders als die Umgebungstemperatur." Möglich ist damit an klimatisch begünstigten Standorten ein erster zarter Pollenflug. "Der Haupt-Pollenflug kommt aber erst noch", so die Meteorologin.

Pollen fliegen von auswärts zu uns

Die Sonne zeigte sich trotz Kälte: "Baden-Württemberg war im Januar das zweitkälteste Bundesland 2017", so Endler. In der letzten Januarwoche sei dann etwas mildere Luft aus dem Südwesten gekommen. Außerdem gab es Ausreisser: In machen Bundesländern war es, so Endler, im Januar zwar "kälter als normal" - "aber im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht ganz so kalt. Wenn dort nun bereits Bäume blühen, könnten die Pollen laut Endler bei entsprechender Windrichtung "zu uns rüberfliegen". Auch zum Beispiel aus Frankreich könnte der Wind die Pollen zu uns tragen. "Wenn wir von einer schwachen Pollenbelastung sprechen, muss das also nicht unbedingt heißen, dass die Blüte in Baden-Württemberg schon eingesetzt hat."

Noch keine Prognose für Pollensaison 2017

Noch kitzelt es also noch nicht sehr heftig in der Nase, die Augen tränen noch nicht extrem. Aber für Pollenallergiker kann es laut DWD auch für die Medikation sinnvoll sein, von diesem frühen Pollenflug zu hören. So könne man schon vorbeugen. Genaue Schlüsse, wie die Pollensaison 2017 verlaufe, könne man noch nicht ziehen, sagte Endler. Auf lange Sicht betrachtet habe sich die Pollensaison durch die Klimaerwärmung in den vergangenen Jahren verlängert. "Dass Hasel- und Erlepollen in geringen Mengen bereits in der Luft liegen, ist allerdings nicht unüblich", so Endler.