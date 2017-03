Politischer Aschermittwoch in BW Wählerwerbung im Bierzelt

Zum Ende der Fasnet besteht für Politiker aller Parteien die Chance sich besonders krachledern und volksnah zu zeigen: Am Politischen Aschermittwoch wird auch in diesem Jahr in Baden-Württemberg ein entsprechender Schlagabtausch anstehen - rhetorisch wird traditionell eher deftig formuliert. Bewusst witzige Reime statt feine Argumente sollen für politische Ansichten werben.

Von einem "süddeutschen Phänomen" spricht Politikwissenschaftler Prof. Marc Debus, der an der Universität Mannheim zur Vergleichenden Regierungslehre forscht. Er verweist auf das populäre Aschermittwochstreffen der Grünen in Biberach, die dort erstmalig 1996 auf den Putz hauten. Ab dieser Zeit etwa entdeckten die Parteien in BW den gewitzten Schlagabtausch für sich, auch weil die CSU-Treffen in Bayern eine große Medienwirkung entfachten.