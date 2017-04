Mordfall Maria Bögerl Heidenheim Fahndung nach Tatverdächtigem

Der Mann werde als Tatverdächtiger angesehen, hieß es am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Die Staatsanwaltschaft Ellwangen, das Polizeipräsidium Ulm und das Bundeskriminalamt fragen: Wer kann Angaben zu dieser Person machen?