NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Nächste tote Zeugin sorgt für offene Fragen

Nachdem sich der erste NSU-Ausschuss bereits mit zwei überraschenden Todesfällen konfrontiert sah, ist nun eine weitere Zeugin tot. Der Ausschuss will nun Informationen.

Der Vorsitzende des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses, Wolfgang Drexler (SPD)

Der NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag hat es mit einem weiteren Todesfall zu tun. Eine frühere Rechtsextremistin und Freundin des NSU-Mitglieds Beate Zschäpe ist Anfang Februar gestorben. Die Tote sollte ursprünglich als Zeugin geladen werden.

Wie Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, bat das Gremium das Justizministerium um Auskunft über den Tod der Frau. Zuletzt lebte die Tote in einem Pflegeheim bei Ludwigsburg. Sie sei bereits tot gewesen, bevor sie die Ladung erhalten habe, so Drexler gegenüber dem SWR. Es spreche derzeit nichts für einen unnatürlichen Tod.

Bekannt mit Zschäpe, Mundlos, Bönhardt

Der Ausschuss interessiert sich für die Frau, weil sie in den 1990er Jahren zu einer Gruppe von Rechtsextremisten im Raum Ludwigsburg gehört haben soll. Diese wiederum habe im Austausch mit der Neonazi-Szene in Jena und Chemnitz gestanden. "Sie kannte Zschäpe, Mundlos, Bönhardt, war also da bei Treffen dabei und hat wohl mit jemanden zusammengelebt, der in Baden-Württemberg Mitveranstalter von Geburtstagspartys war", sagte Drexler weiter. "Das waren deklarierte rechtsextreme Skinheadbands, szenetypsicher Besucher sind da gekommen. Das wäre für uns eine interessante Zeugin gewesen."

Hintergrund: Die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) sind nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich, darunter ist auch der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Das NSU-Trio hielt sich mehrmals in Baden-Württemberg auf.

Der NSU-Ausschuss will nun beraten, ob noch Ermittlungen zum Tod der Frau möglich sind. Die Leiche ist allerdings bereits verbrannt worden. Das Gremium will sich in seiner Sitzung am 24. Februar mit dem Thema beschäftigen und erwartet, dass das Justizministerium bis dahin genauer Auskunft gibt.

Überraschende Todesfälle

Der erste NSU-Ausschuss in der vergangenen Legislaturperiode war bereits mit überraschenden Todesfällen konfrontiert. So starb eine Ex-Freundin des früheren Neonazis Florian H. nach offiziellen Angaben im Jahr 2015 an einer Lungenembolie.