Als die Schwäbische Alb am Meer lag

Neue Ausstellung in Blaubeuren

Strand, Palmen, flaches, klares Wasser mit Temperaturen bis 29 Grad und Korallenriffe - so sah es vor 150 Millionen Jahren auf der Schwäbischen Alb aus. Eine neue Ausstellung in Blaubeuren erinnert an ganz, ganz alte Zeiten ...