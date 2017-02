Nach Todesfahrt in Heidelberg Haftbefehl wegen Mordes gegen 35-Jährigen

In Heidelberg ist ein Mann am Samstagnachmittag in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, mindestens eine schwer. Ein terroristischer Hintergrund ist zunächst ausgeschlossen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde jetzt Haftbefehl gegen den 35-jährigen Mann erlassen, das hat die Behörde am Sonntag mitgeteilt. Sie wirft ihm Mord sowie versuchten Mord in drei Fällen vor. Der Tatverdächtige ist am Samstagnachmittag mit einem schwarzen Auto am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz Heidelbergs am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße in einen Fußgängerbereich gefahren. Dabei hat er drei Fußgänger direkt vor einer Bäckerei verletzt. Einen 73-Jährigen so schwer, dass er am Abend seinen Verletzungen erlag.