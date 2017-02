Nach Crash in Heidelberger Menschenmenge Motiv für Todesfahrt noch unklar

Ein Autofahrer ist am Samstag in Heidelberg in eine Menschengruppe gefahren. Ein Mann starb, zwei weitere Fußgänger wurden verletzt. Was war das Motiv des Tatverdächtigen?

In Heidelberg ist ein Mann am Samstagnachmittag in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, mindestens eine schwer. Ein terroristischer Hintergrund ist zunächst ausgeschlossen.

Der Mann ist am Samstagnachmittag mit einem schwarzen Auto am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz Heidelbergs am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße in einen Fußgängerbereich gefahren. Dabei hat er drei Fußgänger direkt vor einer Bäckerei verletzt. Einen 73-Jährigen so schwer, dass er am Abend seinen Verletzungen erlag. Die beiden Leichtverletzten - ein Mann und eine Frau aus Österreich, die schon seit vielen Jahren in Heidelberg leben - haben Prellungen erlitten und wurden ambulant behandelt, wie das österreichische Außenministerium am Sonntag mitteilte.