Merkel-Kritiker-Treffen in Schwetzingen FKA will verlorene Wähler zurückgewinnen

FKA will verlorene Wähler zurückgewinnen

Merkel-Kritiker-Treffen in Schwetzingen

Trotz Kritik aus der CDU haben konservative Mitglieder in der Union ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl den Dachverband des "Freiheitlich-konservativen Aufbruchs" (FKA) gegründet. Der Verband wendet sich massiv gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel.

Parallel zum Landesparteitag der CDU in Sindelfingen hat in Schwetzingen eine Gruppe von Merkel-Kritikern den "Freiheitlich-konservativen Aufbruch" (FKA) gegründet. Hauptkritikpunkt: die Asylpolitik der Kanzlerin.

Merkel-Kritiker aus ganz Deutschland in Schwetzingen

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

"Wir sind keine Splittergruppe, von uns geht eine positive Kraft aus", sagte der am Samstag gewählte Vorsitzende des neuen "Freiheitlich-konservativen Aufbruchs in der Union" (FKA), Alexander Mitsch, in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis). "Die CDU muss eine Politik machen, die die Interessen der Bevölkerung vertritt - und dazu gehört der konservative Flügel." Jeder könne erkennen, dass es gut für die CDU sei, wenn sie "Wähler zurückgewinnt, die sie verloren hat."