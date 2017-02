BW-Abgeordnete gönnen sich mehr Geld "Selbstbedienung" oder "angemessen"?

Wenn sich Fraktionen im Landtag auf mehr Geld für Abgeordnete einigen, dann gibt das immer hitzige Diskussionen. So auch jetzt. Die Politiker finden das okay, der Bund der Steuerzahler dagegen gar nicht.

Die Abgeordneten des Landtags sollen vom 1. Mai an finanziell besser ausgestattet werden. Die vier Fraktionschefs von Grünen, CDU, SPD und FDP einigten sich am Dienstag auf teils deutliche Erhöhungen der Budgets für Mitarbeiter und der steuerfreien Kostenpauschale. Die Diäten bleiben dagegen gleich.

Hinsichtlich des Alters sollen die Abgeordneten künftig wieder zwischen einer privaten und einer staatlichen Versorgung wählen dürfen. Da allerdings haben die FDP und auch die AfD was dagegen: "Was wir den Wählern zumuten, sollten die Abgeordneten auch sich selbst zumuten", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Die geplanten Änderungen sollen am Donnerstag im Landtag beraten werden. Man habe sich an der Hälfte des Niveaus beim Deutschen Bundestag orientiert, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. "Wir bleiben damit eines der günstigsten Parlamente in der Bundesrepublik", betonte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Unterm Strich seien die Bezüge dann mit denen eines Bürgermeisters einer 15.000-Einwohner-Stadt zu vergleichen.