Mehr Drogentote in Baden-Württemberg "Legal Highs" alles andere als harmlos

Mehr Drogentote in Baden-Württemberg

Die Zahl der Drogentoten in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Besonders besorgniserregend ist offenbar der Konsum vermeintlich ungefährlicher Alternativ-Drogen.

Kräutermischungen sehen harmlos aus, haben es aber in sich

170 Menschen starben 2016 an den Folgen ihres Drogenkonsums, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Das waren 28 Tote oder knapp 20 Prozent mehr als im Jahr 2015. Staatssekretär Martin Jäger warnte besonders vor dem Konsum von "Legal Highs", an denen 14 Menschen starben - 10 mehr als im Jahr davor.