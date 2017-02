Maßnahmenpaket zur Luftverbesserung Was tun, damit Stuttgart nicht die Luft ausgeht?

In der Landesregierung gibt es Zoff darüber, wie der Feinstaub bekämpft werden soll. Zwischen Grünen und CDU hakt es vor allem an einem Punkt.

Grüne und CDU müssen sich bis Ende Februar einigen, welche Maßnahmen sie zur Luftverbesserung in Stuttgart treffen wollen

Am Dienstag will sich das Kabinett in Stuttgart mit einem Paket zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt befassen, das auch die Einführung einer blauen Plakette für schadstoffarme Autos vorsieht.

Die CDU pocht nach Angaben aus Koalitionskreisen vom Montag darauf, mit dem Bau des Nordostringes in Stuttgart ein Straßenbauprojekt in das Paket aufzunehmen. Die Grünen wollen das nicht mitmachen. Befürworter in der CDU erhoffen sich von dem Nordostring eine Verkehrsentlastung für die Innenstadt. Gegner bei den Grünen meinen, das Projekt zerstöre einen Naturraum und bringe kurzfristig zur Luftreinhaltung gar nichts, da der Bau 15 bis 20 Jahre dauern werde.

Land und Stadt sind in der Pflicht, dem Verwaltungsgericht Stuttgart bis Ende Februar zu erklären, wie sie die Luft nachhaltig verbessern wollen. Am Montag wurde mit dem Aufbau einer kompletten Mooswand für den Kampf gegen den Feinstaub begonnen.

Bundesweite Unterstützung für blaue Plakette nötig

Während der Nordostring für Stuttgart in der Koalition noch zur Debatte steht, ist die blaue Plakette hingegen Konsens und ist im grün-schwarzen Koalitionsvertrag festgehalten. Auch von Umwelt- und kommunalen Verbänden gibt es Unterstützung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize Thomas Strobl (CDU) wollen sich bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) daher für die blaue Plakette einsetzen.

Allerdings gibt es bislang keine Mehrheit auf Bundesebene und die Aussichten für die bundesweite Einführung sind sehr gering. Nur die Länder Berlin, Bremen und Hessen unterstützen den Vorstoß von Baden-Württemberg. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt es bislang ab, mit einer neuen Plakette vor allem ältere Dieselfahrzeuge aus den mit Stickoxiden und Feinstaub belasteten Innenstädten auszusperren.

Es drohen Straßensperren und Fahrverbote

Wenn die Feinstaubwerte nicht sinken, drohen Straßensperren und Fahrverbote