"March for Science" in BW Breiter Protest gegen "alternative Fakten"

"March for Science" in BW

Für eine freie und unabhängige Wissenschaft gehen Forscher und Studenten am Samstag in mehr als 500 Städten weltweit auf die Straße. Auch in Baden-Württemberg wird protestiert.

In Freiburg demonstrierten am Samstag laut Polizei rund 2.500 Menschen, frühere Angaben sprachen von 1.000 Menschen. In Stuttgart waren es nach Angaben der Organisatoren 400 Teilnehmer - die Polizei sprach hier von 250 Demonstranten. In Tübingen sollen mehr als 600 Menschen für eine freie Wissenschaft auf die Straße gegangen sein. Weitere Proteste in Baden-Württemberg sind in Heidelberg geplant.